



Это второе медиа, которое полностью признано экстремистским: первым был телеканал "Белс*т", отмечает euroradio.





Принимал решение суд Железнодорожного района Витебска.













Интересно, что именно "железнодорожные" суды (в Витебске и Гомеле) наиболее часто определяют, что читать и смотреть можно, а что – нет.