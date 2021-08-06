Власти решили сделать "экстремистским" и спортивное издание "Трибуна"
Спортивное издание"Трибуна", его соцсети и его телеграмм-канал признаны экстремистскими
Это второе медиа, которое полностью признано экстремистским: первым был телеканал "Белс*т", отмечает euroradio.
Принимал решение суд Железнодорожного района Витебска.
Интересно, что именно "железнодорожные" суды (в Витебске и Гомеле) наиболее часто определяют, что читать и смотреть можно, а что – нет.
17:01 06/08/2021
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