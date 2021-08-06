Захаров выброшен на свалку истории?

Джордж Оруэлл в своей антиутопии «1984» писал, как людей после репрессий не просто убивали – их вычёркивали из истории, словно никогда тех и не было.





Сегодня ты работаешь за одним станком с человеком, завтра он не приходит на работу – и никто не задаёт вопросов. Человека будто никогда не было, спрашивать не о ком.





Неизвестно, вдохновлялся ли Оруэлл какими-то существовавшими на тот момент режимами, но подобное практиковалось в реальности. Например, в СССР. Вы наверняка знаете эту историю, как с фотографии со Сталиным исчез организатор массовых репрессий Николай Ежов – сразу после его ареста.





Есть и другая похожая история: объявленные в какой-то момент врагами народа Троцкий и Каменев ещё в 1920 году были пламенными борцами революции. После попадания в опалу их убрали с фотографии с Лениным, ведь не может такого быть, что «вождь мирового пролетариата»дружил с врагами народа.





К чему это я?





Много лет джерси Михаила Захарова висело под сводами «Чижовка-Арены». Полтора года назад такое джерси появилось и на «Минск-Арене» – Захаров всё-таки значимый игрок в истории клуба. Понятно, что руководство «Динамо» было не в восторге от этого решения, навязанного «сверху».





И вот на днях эти джерси сняли. Сняли тихо, без объявлений и сообщений. Словно не было никогда этих джерси. Просто забудьте о них, их не существовало. Как и Михаила Захарова.





Михал Михалыч – личность для беларусского хоккея одиозная. Что бы он ни делал, ему всё сходило с рук. Показать неприличный жест судьям, попасть в аварию, будучи пьяным, да что угодно – он просто непотопляемый.





Захаров отвечал на это безусловной преданностью и делал всё, что требовал его босс. Например, зимой он приезжал в «Юность» и требовал от хоккеистов подписания провластного письма.





Долгие годы Захаров единолично вливал в уши Лукашенко всё, что хотел – в том числе о хоккее, необходимости двух команд в КХЛ или провалах «Динамо».





Неудивительно, что между любым гендиректором «Динамо» и Михаилом Захаровым всегда были, мягко говоря, напряжённые отношения. Такими же они были и после прихода в «Динамо» Дмитрия Баскова – фаворита нового поколения. Который стал таким благодаря работе в хоккейной команде Коли Лукашенко.





Прошлым летом Басков активно впрягся в поддержку Лукашенко. Он выпускал «открытые письма к спортивной общественности», агитировал за кого нужно, а после 9 августа просто сорвался с катушек: на провластных митингах охотно размахивал флагом, намотанным на клюшку, пил из водочной бутылки прямо во время автопробега, ездил срезать ленточки в «мятежные районы» и даже засветился в истории с убийством Романа Бондаренко.





Захаров не проявлял такого рвения. То ли он потерял чутьё, то ли считал, что в его лояльности никто не станет сомневаться, то ли полагал, что срезание ленточек – это для молодых.









И как финальный аккорд – джерси Захарова снимают с арен. Это не просто символический гвоздь, это окончательное втаптывание в грязь того, кто десятилетия положил на благо режима Лукашенко.





Михаил Захаров, личный друг Лукашенко, его ближайший соратник стал ассоциироваться с неудачами – и тут же был отправлен на свалку истории. Это случилось с совершенно непотопляемым Захаровым.





И если это случилось с ним, то абсолютно любой услужливый сторонник режима рано или поздно отправится на ту же свалку. Это обязательно случится с каждым.



