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Белорусский борец Александр Гуштын уступил сопернику из Кубы в 1/8 финала Олимпиады

Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын (97 кг) уступил сопернику из Кубы в 1/8 финала Олимпиады в Токио.


Соперник белоруса Рейнерис Салас в первом периоде заработал четыре балла эффектным техническим действием и до конца поединка ушел в глухую оборону. Александр Гуштын смог сократить разницу в счете до минимума, пишет БЕЛТА, но на большее его не хватило.

Впрочем, если кубинец пробьется в финал, белорусский спортсмен получит шанс на участие в утешительном турнире за бронзу.
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