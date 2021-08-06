



Об этом сообщил журналистам глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает Прессбол со ссылкой на ТАСС.





Глава МОК отметил, что "с отзывом аккредитаций процедура не окончена".





"МОК не в позиции изменить политическую систему в стране", — сказал он на пресс-конференции. — Что касается вводимых санкций, то их задача — отделить от Игр тех, кто нарушает наши ценности".





Бах также напомнил, что МОК не признает избрание старшего сына белорусского лидера президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.





Относительно ситуации с Тимановский, дисциплинарной комиссии еще предстоит представить свои выводы, добавил глава МОК.





1 августа стало известно, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую против ее воли вывозят из Токио в Минск в связи с ее критикой тренерского штаба. Сначала она должна была выступать на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Из-за отсутствия нужного количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 метров отстранили двух белорусских бегуний. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, но она раскритиковала это в интернете.





Национальный олимпийский комитет Беларуси пояснил, что решение отправить Тимановскую на родину связано с ее "эмоционально-психологическим состоянием". Оргкомитет Олимпийских игр в Токио и МОК начали проверку по данному делу.





Тимановская получила польскую гуманитарную визу и 4 августа прибыла в Варшаву.











