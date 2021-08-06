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На олимпийский Токио надвигается тропический шторм

В оргкомитете Игр за приближающейся бурей следят "внимательно, но хладнокровно". Все соревнования, стоящие в программе последнего дня Олимпиады, пройдут в залах.

Олимпийская символика в Токио

Приближающийся к столице Японии тропический шторм, который, как ожидается, обрушится на Токио в последний день Олимпийских игр, не повлечет изменений в программе соревнований. Как заявили в пятницу, 6 августа в оргкомитете, за приближающимся природным явлением следят "внимательно, но хладнокровно".

Мощный циклон движется в сторону Токио со стороны архипелага Окинава со скоростью до 108 км/ч. По данным метеорологов, пишет DW, с субботы до полудня воскресенья на восточном побережье Японии ожидается сильный ветер, высокие волны, есть риск оползней и наводнений.

В программе последнего дня Олимпиады, кроме намеченной на вечер торжественной церемонии закрытия игр, стоят соревнования по велоспорту, художественной гимнастике и водному поло. Все они пройдут в залах, уточняет AFP.
Источник: Виталий Кропман
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