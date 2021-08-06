НОК Беларуси сделал официальное заявление о лишении аккредитаций Артура Шумака и Юрия Моисевича
НОК Беларуси сделал официальное заявление о решении дисциплинарной комиссии МОК. В частности, отмечается, что "в ближайшее время Юрий Моисевич и Артур Шумак вернутся в Минск".
"Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение о лишении аккредитации на Играх ХХХII Олимпиады в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака. В заявлении МОК отмечается, пишет Прессбол, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации.
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с тем, они оставляют за собой право обжаловать данное решение.
В свою очередь, мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения.
НОК Беларуси в полной мере отстаивает и будет далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых", — говорится в сообщении пресс-службы НОК Беларуси.
10:42 06/08/2021
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