Белорусская олимпийская бегунья Кристина Тимановская рассказала журналистам, пишет Голос Америки, что родственники посоветовали ей не возвращаться домой, потому что белорусские СМИ критиковали ее, утверждая, что она психически больна.





24-летняя Тимановская в среду вечером прибыла в Варшаву.





Ранее на этой неделе польские власти предоставили ей гуманитарную визу для получения политического убежища после того, как она заявила, что ее пытались вывезти с Олимпиады против ее желания.





Как рассказала спортсменка на пресс-конференции, после того, как она разместила в социальных сетях сообщение с критикой в адрес руководства сборной, тренеры и другие мужчины пришли в ее комнату в Олимпийской деревне, заявив, что у нее «какая-то травма» и ей нужно ехать домой.





Тимановской также сказали, что в противном случае у нее будут проблемы в Беларуси.





По словам девушки, пока она собирала свои вещи, ей позвонила бабушка и посоветовала не возвращаться домой, сказав, что в новостях утверждают, будто у бегуньи проблемы с психикой, и что ее могут отправить в больницу или в тюрьму.





В аэропорту Токио Тимановская обратилась за помощью к японской полиции, переведя просьбу с помощью смартфона.





Тимановская сказала журналистам, что на тот момент еще не решила просить политического убежища.





Муж Тимановской Арсений Зданевич прибыл в Варшаву и встретился с женой в четверг, сообщает Reuters.





Она сказала, что хочет продолжить свою спортивную карьеру и поддерживать свободу в своей стране, и выразила надежду, что ее муж сможет найти работу в Польше.





Зданевич отправился в Украину в понедельник сразу после того, как его жена попросила убежища в польском посольстве, сообщает Reuters.





«Думаю, он тоже был в шоке, – сказала Тимановская. – Я не знала, что он уезжает из Беларуси... Он позвонил мне, когда уже был в пути».