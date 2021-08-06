Итак, случилось то, чего мы еще несколько часов не могли представить. Вечером, когда «Барселона» должна была провести финальную встречу по новому контракту с отцом Месси, прилетела официальная новость об уходе Лео из-за непродления контракта.





«Барса» сразу обозначила четкую причину: «Несмотря на достигнутую между клубом и Лионелем Месси договоренность и обоюдное желание сторон продлить соглашение уже сегодня, это невозможно из-за финансовых и структурных препятствий (правила Ла Лиги)».





Месси был готов подписаться с понижением зарплаты на 50%, но «Барселоне» жутко мешал потолок зарплат от Ла Лиги





Предполагалось, пишет Трибуна, что в четверг Месси подписал бы 5-летний контракт с сокращением зарплаты на 50% – договорились еще в середине июля, об этом писали все, от каталонской Sport.es до мадридской Marca. О каких вдруг финансовых препятствиях и правилах Ла Лиги вдруг написала «Барселона»?





С 2013 года в Примере действует своеобразный потолок трат на команду – Ла Лига, опираясь на финансовые отчетности, определяет, сколько каждый клуб может потратить на игроков и тренеров. В сезоне-2019/20 «Барсе» разрешались траты вплоть до 671 млн евро, в постковидный-2020/21 – 347 млн, потолок на новый сезон не объявляли, но многие медиа, в том числе каталонские, писали, что речь идет о радикальном падении на 200 миллионов евро. Каталонское медиа Sports.es еще в июле прогнозировало планку между 150 и 160 млн евро, как у «Вильярреала» или «Атлетика».





3. Правила вынуждали «Барселону» резко срезать траты на команду, а значит – надо было срочно избавляться от игроков с большими контрактами. Действует даже особое правило 4:1: на каждые освобожденные 100 миллионов евро можно потратить 25 миллионов на что-то новое.





«Барселона» не хотела продавать звезд и пыталась договориться – не вышло, Тебас стоит на своем

Руководство «Барселоны» хотело вписаться в правила без избавления от лидеров. Жозеп Бартомеу планировал продать 50-процентную долю в компании Barça Corporate (медиабизнес, инновационный хаб, собственная кампания по мерчандайзингу – «Барса» сама управляет клубным магазином, в отличие от многих клубов) за 500 миллионов евро, но прилетело предложение максимум на 200 – и то была крайне сложно оформляемая сделка. Не срослось.





«Барселона» пыталась договориться с Ла Лигой и ее президентом Хавьером Тебасом о поблажках – не прошло. «Решение по Месси зависит не от меня. Все зависит от «Барселоны», как она разрешит финансовую ситуацию. Мы будем рады, если они смогут сохранить Месси, но я здесь ничем помочь не могу», – сказал Тебас.





Теперь есть теория, что «Барселона» шантажирует Тебаса. Сразу после объявления о контракте Месси «Барса» присоединилась к «Реалу» в войне против Ла Лиги из-за инвестиционной сделки

Разумеется, «Барселона» против такой жесткой политики Ла Лиги (та настаивает, что без регулирования никак, потому что слишком высокие траты ставят существование клубов под угрозу). И мы не можем категорически исключать, что заявление «Барселоны» – не более чем политическое давление на Тебаса, которое должно заставить президента лиги сдаться и в страхе потерять главную звезду (Криштиану в Италии, Серхио Рамос во Франции, не хватало потерять Месси) смягчить требования. Таких теорий заговора достаточно и среди болельщиков, и среди журналистов. В пользу такого взгляда говорит и подача новости: обычно очень активная в медиа «Барселона» опубликовала сухую новость (где подчеркнула, что с Месси – полная договоренность) и через час добавила простенькое 7-минутное видео.





Здесь важно вспомнить и крупную сделку Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC: 10% бизнеса проданы за 2,7 миллиарда евро, 90% денег уходят клубам. Доля «Барселоны» – самая большая 253,81 миллиона евро. Но потатить их целиком на контракт Месси нельзя. Ла Лига сразу регламентировала, что только 15% суммы (в случае «Барселоны» это 38 миллионов евро) могут пойти на игроков, еще 15% – на погашение задолженностей, 70% – на инфраструктуру и новые технологии. Вот только именно эта денежная сделка, как это ни удивительно, стала причиной войны между топ-клубами и Ла Лигой.





В рамках сделки инвестиционный фонд CVC фактически получил 10 с лишним процентов бизнеса Ла Лиги – с понятной целью перепродать эту долю через Х лет с прибылью. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, по данным Marca, встречался с Тебасом по этому вопросу 5 раз за последние полтора месяца и дал предварительное согласие. Вот только в последние дни настроение каталонцев резко изменилось – потому что «Реал», исключенный из переговорного процесса (у Переса и Тебаса давняя холодная война, они игнорируют предложения друг друга и уже стараются не взаимодействовать), увидел в этом отстранении пространство для атаки. «Реал» планирует судиться с Ла Лигой и хочет заблокировать сделку. Одна из ключевых причин по версии Marca – связывание контрактом с CVC фактически заблокирует для мадридцев желанную Суперлигу.





В 20:15, за 36 минут до заявления «Барселоны» по Месси, мадридцы выступили на официальном сайте (вольный пересказ):





• Соглашение заключено без участия и ведома «Реала».





• Клубы передали аудиовизуальные права для продажи исключительно на 3 года, а соглашение лиги с фондом конфискует эти права на 50 лет, что противозаконно.





• Переговоры были неконкурентными, условия сделки позволяют фонду рассчитывать на 20-процентную доходность (имеется в виду в год) – и именно этому фонду прежде отказали Серия А и Бундеслига.





Спустя два с небольшим часа к критике подключилась и «Барселона» (согласно дневному инсайду Marca, прежде она говорила Ла Лиге, что поддерживает сделку):





• Сумма сделки не соответствует ее огромной продолжительности и масштабу (она затронет часть медиаправ всех клубов в последующие 50 лет).





• Считаем полувековой контракт неуместным из-за неопределенности, в которой сейчас находится футбол.





• Мы удивлены организацией процесса – в том числе тем, что с предложением не были ознакомлены некоторые клубы (они должны оценить преимущества и недостатки).