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Двух тренеров Тимановской выслали из олимпийской деревни

На фоне ситуации вокруг Кристины Тимановской МОК принял решение лишить аккредитации ее тренеров Артура Шумака и Юрия Моисевича.

Двух тренеров Тимановской выслали из олимпийской деревни
На фоне ситуации вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую минские власти пытались силой заставить прервать выступление на Олимпиаде в Токио и вернуться из Японии на родину, Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу, 6 августа, отозвал аккредитацию у двух тренеров спортсменки: Артура Шумака и Юрия Моисевича. Об этом сообщается на странице МОК в соцсети Twitter.

Указано, пишет DW, что такое решение в качестве временной меры было принято "ради благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которые все еще находятся в Токио". Обоих тренеров выслали из олимпийской деревни с возможностью выступить позже с объяснением.

Принуждение Тимановской к отъезду из Японии


Ранее, 3 августа, МОК начал собственное расследование инцидента с Тимановской. 30 июля спортсменка резко отреагировала в соцсети Instagram на решение руководства сборной Беларуси, поставившее ее без уведомления выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо коллег по команде, не допущенных к участию в Олимпиаде.

1 августа стало Тимановская сообщила, что по распоряжению из Минска ее отстранили от участия в Играх и пытаются насильно вывезти в Беларусь. В токийском аэропорту легкоатлетка отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью к полиции.

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Сама она назвала эти утверждения ложью. Оппозиция и правозащитники уверены, что решение о вывозе Тимановской принял лично правитель Беларуси Александр Лукашенко. 4 августа спортсменка прилетела из Токио сначала в Вену, затем в Варшаву.
Источник: Елена Гунгель
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