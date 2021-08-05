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Месси покинул "Барселону" - он играл там всю карьеру

Лионель Месси покинул футбольный клуб «Барселона», сообщается на сайте клуба.

   
 
В сообщении клуба говорится, что «Барселона» и Месси договорились о подписании нового контракта. Но произойти этого не может, так как сумма его контракта не вписывается в нормативы испанской Первой лиги. Из-за сложившейся ситуации Месси не останется в «Барселоне».

«Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены», — говорится в сообщении.

Руководство футбольного клуба поблагодарила игрока за его вклад в развитие и пожелало ему всего наилучшего в личной жизни и карьере.

Он играл в каталонском клубе с 2003 года.
Источник: 360tv.ru
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