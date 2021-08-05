



Вечером 5 августа Кристина Тимановская прибыла в Варшаву. Заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач ранее заявлял, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша "сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру"





Ее муж Арсений Зданевич также получил польскую гуманитарную визу, в интервью Радио «Свабода» он подтвердил получение визы и сказал, что пока еще находится в Киеве и не будет озвучивать, когда собирается в Польшу, — "ради своей же безопасности".





Международный олимпийский комитет (МОК) накануне сообщил, что начал дисциплинарное разбирательство и формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки.





Что сказала Тимановская

В начале Тимановская поблагодарила японские власти за безопасность и польские за приглашение. Затем заявила, что ее бабушка посоветовала ей не возвращаться в Беларусь из-за возможных проблем, которые могут ждать ее на родине.





Она подтвердила, что ситуация стала для нее шоком, так как в начале это были исключительно спортивные споры.





О политическом убежище Кристина пока не думает. Ее решение приехать именно в Польшу продиктовано во многом советом родителей, которым может быть легче добираться для встреч с дочерью в Польшу, а не в какую-то другую страну.





Тимановская планировала участвовать в соревнованиях 15 августа, оговаривала с менеджером обстоятельства вылета из Беларуси, а также окончание своей учебы. Но теперь планы изменились.





Также бегунья отметила, что родители сообщили ей о продолжении травли со стороны государственных СМИ, где отмечают, будто она не воспользовалась шансом пробежать на Олимпиаде. На одном из ресурсов был призыв со ссылкой на инстаграм Тимановской писать ей угрозы.





Она надеется остаться в Польше, но это зависит от мужа, который вскоре приедет туда из Украины. Кристина верит, что сумеет продолжить спортивную карьеру, а ее муж найдет в этой стране работу. Также спортсменка отметила, что состояние ее отца, у которого проблемы с сердцем, в последние дни ухудшилось. Но родители уверяют дочь, что держатся.





Вопрос в деле Тимановской по существу будут рассматривать 6 августа. Как известно, МОК открыла дисциплинарное расследование что касается поведения администрации белорусской сборной.





Тимановская призвала белорусов не молчать о проблемах и сопротивляться давлению, которое на них оказывают:





"Я думаю, что я готова помочь людям, которые могут оказаться в подобной ситуации как я, или людям, которые хотят покинуть Беларусь. Я тоже хочу сказать всем белорусам, чтобы они перестали бояться, когда на них оказывается какое-то давление - чтобы они смело об этом заявляли, и если кто-то чувствует давление, какие-то психологические проблемы, они тоже могут смело написать мне, я постараюсь поддержать каждого и ответить каждому"





О безопасности она сказала: "я буду готова вернуться в Беларусь, если буду уверена, что мне там будет безопасно находиться, здесь я чувствую себя в безопасности"





Павел Латушко подчеркнул, что Тимановская вне политики, однако она одна из тысяч белорусов, которые прошли через репрессии и запугивания нынешних властей.





Он привел несколько примеров того, как Лукашенко со своим окружением расправляются с инакомыслящими, упомянув в том числе загадочную смерть в тюрьме политзаключенного Витольда Ашурка, ликвидацию НПО и другие виды репрессий, в том числе против спорта.





Также Латушко заявил, что согласно его данным, 95% белорусов, которые находятся в Беларуси, боятся за свою безопасность. Поэтому поступок Тимановской не выглядит странным.





Сама Тимановская заявила, что получила за последние дни много предложений о помощи, прежде всего от украинских атлетов. Она надеется продолжить работу со своим личным тренером, который живет в Австрии.