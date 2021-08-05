В финале белорусской спортсменке противостояла японка Рисако Каваи. Результат поединка — 5−0 в пользу японской спортсменки, белоруске достанется серебряная медаль.





Теперь в активе белорусской сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль.





Еще одна награда гарантированно достанется нашим борцам завтра — в финале соревнований по вольной борьбе в категории до 74 кг выступит представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов.





Напомним, что Ирина Курочкина — подписант «провластного» письма белорусских спортсменов.



