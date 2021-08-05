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Ирина Курочкина принесла Беларуси третью медаль - у нее серебро Олимпиады

Сегодня на Олимпиаде в Токио в финале соревнований по вольной борьбе среди женщин в категории до 57 кг выступила белоруска Ирина Курочкина.

Ирина Курочкина принесла Беларуси третью медаль - у нее серебро Олимпиады
В финале белорусской спортсменке противостояла японка Рисако Каваи. Результат поединка — 5−0 в пользу японской спортсменки, белоруске достанется серебряная медаль.

Теперь в активе белорусской сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль. 

Еще одна награда гарантированно достанется нашим борцам завтра — в финале соревнований по вольной борьбе в категории до 74 кг выступит представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов.

Напомним, что Ирина Курочкина — подписант «провластного» письма белорусских спортсменов.
Источник: zerkalo.io
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