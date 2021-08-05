



Что стало причиной смерти, не сообщается. Но известно, что в конце июля спортсмен находился на лечении в больнице с коронавирусом.





Сергею Капырину было 50 лет. Близкие его характеризуют как «прекрасного человека, хорошего друга, сильного спортсмена, щедрого мецената».





Он развивал пауэрлифтинг в Беларуси и неоднократно участвовал в белорусских и международных соревнованиях по этому виду спорта, сообщает tutby_official.



