Умер белорусский пауэрлифтер Сергей Капырин - он болел коронавирусом
Умер белорусский пауэрлифтер, организатор команды «Живая сталь» Сергей Капырин
Что стало причиной смерти, не сообщается. Но известно, что в конце июля спортсмен находился на лечении в больнице с коронавирусом.
Сергею Капырину было 50 лет. Близкие его характеризуют как «прекрасного человека, хорошего друга, сильного спортсмена, щедрого мецената».
Он развивал пауэрлифтинг в Беларуси и неоднократно участвовал в белорусских и международных соревнованиях по этому виду спорта, сообщает tutby_official.
15:29 05/08/2021
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