+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Умер белорусский пауэрлифтер Сергей Капырин - он болел коронавирусом

Умер белорусский пауэрлифтер, организатор команды «Живая сталь» Сергей Капырин


Что стало причиной смерти, не сообщается. Но известно, что в конце июля спортсмен находился на лечении в больнице с коронавирусом.

Сергею Капырину было 50 лет. Близкие его характеризуют как «прекрасного человека, хорошего друга, сильного спортсмена, щедрого мецената». 

Он развивал пауэрлифтинг в Беларуси и неоднократно участвовал в белорусских и международных соревнованиях по этому виду спорта, сообщает tutby_official.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]