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Сборная Беларуси пробежала «скандальную» эстафету 4×400 в Токио. Результат удручающий

Сборная Беларуси поучаствовала в полуфинальном забеге женской эстафеты 4×400 метров на Олимпиаде в Токио. Белорусские спортсменки заняли в своем полуфинале последнее, 8-е место, уступив победителям из США почти 13 секунд.

Александра Хильманович во время полуфинального забега. Фото: Reuters

По итогам двух полуфиналов белоруски заняли 15-е место из 16 сборных — благодаря дисквалификации команды Багам, пишет Zerkalo.io.

В составе белорусской команды в итоге выступили Александра Хильманович, Юлия Близнец, Эльвира Герман и Астерия Лимай. Лучше всех свой этап пробежала Близнец — 51,67 секунды, хуже всех — Герман: ей понадобилось 55,34 секунды. Напомним, что Эльвира Герман специализируется на спринтерском беге с барьерами.

Скандал с белорусской сборной на Олимпиаде случился после того, как три спортсменки из-за организационной ошибки не смогли выступить на Играх в Токио. Среди них были потенциальные участницы эстафеты. Вместо «выпавших» спортсменок решили заявить легкоатлеток из других дисциплин.

Бегунья Тимановская публично озвучила критику в адрес руководства нацкоманды за то, что ее заявили на эстафету 4×400 метров, тогда как спортсменка уже была заявлена на дистанции 100 и 200 метров. После этого она подверглась осуждению в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении. 1 августа Тимановская заявила, что представители Национального олимпийского комитета купили ей билет на самолет и попытались вывезти ее домой, в Беларусь. Однако НОК Беларуси заявил, что отстранил от участия на Играх в Токио-2020 Кристину Тимановскую «в связи с эмоционально-психологическим состоянием» по решению врачей. В итоге спортсменка осталась в Токио, откуда 4 августа улетела в ЕС.
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