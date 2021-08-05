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Белоруска Ванесса Колодинская на последних секундах уступила Пан Цяньюй в полуфинале Олимпиады-2020

Белорусская борчиха Ванесса Колодинская не смогла выйти в финал Олимпиады-2020 в категории до 53 кг.



В 1/2 финала бобруйчанка уступила представительнице Китая Пан Цяньюй. Ванесса вела в счете 2:0 до последних секунд схватки, однако пропустила прием китаянки на два очка. Пан Цяньюй победила за счет последнего результативного действия, пишет Прессбол.

Колодинская поборется за бронзу Олимпиады-2020.
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