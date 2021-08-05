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Тимановская встретилась в Варшаве с Латушко. И стала работницей МВД Беларуси. Это как?

4 августа белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую, по ее словам, пытались насильно увести с Олимпиады в Токио в Беларусь, прилетела в Варшаву. Там она встретилась с главой Народного антикризисного управления (НАУ) Павлом Латушко. А позже получила письмо, что должна служить в МВД.

Тимановская встретилась в Варшаве с Латушко. И стала работницей МВД Беларуси. Это как?
Напомним, Кристина Тимановская — белорусская спринтерша, которая должна была бежать на Олимпиаде в Токио дистанции в 100 и 200 м. Национальный олимпийский комитет заявил ее на эстафету 4х400 м после того, как двух участниц не допустили к соревнованиям из-за недостатка допинг-проб. Сначала Тимановской не сказали об участии в новой дистанции, чем она возмутилась в соцсетях.
Позже стало известно, пишет Телеграф, что НОК отозвал заявку на ее участие в дистанции на 200 м и пытался отправить в Минск. В аэропорту Тимановская обратилась к полиции, попросила о помощи Международный олимпийский комитет, а также убежище в Европе. Несколько стран отреагировали на просьбу. В итоге — Польша дала спортсменке гуманитарную визу.

Отметим, что 4 августа спортсменка в последний момент сменила пункт назначения. Вместо рейса в Польшу она пересела на рейс в Австрию «по соображениям безопасности». Однако вечером все же успешно приземлилась в Варшаве.

«Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы! Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в Новой Беларуси! С польской стороны в аэропорту Кристину приветствовал Заместитель Министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский», — написал в своем телеграм-канале глава НАУ Павел Латушко.

Чтобы поддержать Тимановскую в аэропорт ее приехали встречать много людей. Однако, она к ним не вышла.

Как отметил Латушко позже, у нее не было такой возможности, что по его словам, «связано исключительно с мерами безопасности, которые определяет принимающая страна».

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что Польша также предоставила гуманитарную визу мужу Кристины Тимановской Арсению Зданевичу.

Откомандировали в МВД


4 августа Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) заявил, что Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в Министерство внутренних дел. А если спортсменка не явится в МВД до 12:00 5-го августа, то её уволят и оттуда.

Как утверждает БФСС, легкоатлетка получила такое письмо:

«Добрый день, Кристина Сергеевна. Приказом Министерства спорта и туризма Вы с 5 августа 2021 года откомандировываетесь в Министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы. Вам необходимо прибыть на службу 5 августа 2021 в 9.00 по адресу г. Минск, улица Городской Вал, 6, кабинет 110. Дополнительно сообщаю, что ваше отсутствие на рабочем месте (по вышеуказанному адресу) свыше 3 часов считается прогулом и может повлечь за собой ваше увольнение».

А что МОК?


В то же время Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что открыл дисциплинарное разбирательство и формирует список свидетелей по делу Тимановской. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера (4 августа — прим. Ред.). Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается», — сказал Адамс.

Даже Мадуро против — Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу Тимановской


Ранее Телеграф писал, что Мигель Мадуро, бывший глава комитета Международной федерации футбола (ФИФА) , а также бывший генеральный адвокат Европейского суда, раскритиковал решение Спортивного арбитражнога суда (CAS) по запросу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.
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