



«Дело Тимановской возвращает нас в советские времена. 24-летняя спринтерша пожаловалась в социальных сетях на то, что тренеры пригласили ее для участия в эстафете, для которой она не тренировалась, поскольку другие белорусские спортсмены не прошли достаточное количество антидопинговых тестов для участия в соревнованиях (обстоятельства которых должны быть расследованы). После того, пишет Трибуна, как руководители команды попытались отправить ее домой (по их версии из-за ее «эмоционального и психологического состояния»), ее защитила токийская полиция, а Варшава предложила гуманитарную визу.





Есть отголоски и других сильных режимов: президентом Олимпийского комитета Беларуси является Виктор Лукашенко, сын диктатора и предполагаемый наследник – скорее, как сын Саддама Хусейна Удей, который когда-то возглавлял НОК Ирака и федерацию футбола Ирака. Международный олимпийский комитет запретил обоим Лукашенко приезжать в Токио после того, как некоторые беларусские спортсмены подверглись дискриминации из-за своей политической позиции», – говорится в материале.





Напомним, Саддам Хусейн – иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979-2003). В апреле 2003 года международная коалиция во главе с США вторглась в Ирак и свергла режим Хусейна. Сам Хусейн был захвачен американскими войсками и казнен 30 декабря 2006 года по приговору Верховного суда Ирака. Удей Хусейн – старший сын Саддама Хусейна. Занимал должности руководителя Олимпийского комитета Ирака, Иракского союза журналистов и Иракской футбольной ассоциации, генерального секретаря Союза студентов Ирака и Союза иракской молодежи. Убит в 2003-м году.