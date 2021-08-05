Официальный представитель МОК говорит, передает Еврорадио, что планируется выслушать представителей белорусской делегации. "Уже связались со всеми спортсменами не только с белорусской команды, мы проводим частные беседы и со многими другими атлетами, — цитирует слова Марка Адамса ria.ru. — Считаю, мы быстро отреагировали в этой ситуации. Посмотрим, чем всё закончится, какие дисциплинарные меры могут быть".





Белорусскую олимпийку Кристину Тимановскую, после критических высказываний в адрес тренеров из-за планов задействовать её в эстафете 4 по 400 метров, руководство сборной отстранило от Олимпиады и попыталось отправить на родину. Такое решение, а также угрозы возмутили спортсменку. Из соображений безопасности, она осталась в Токио и обратилась за помощью в МОК. Разразился скандал, который остаётся в центре внимания мировых СМИ. Тимановская сейчас находится в Варшаве. Ожидается, что 5 августа будет организована пресс-конференция с её участием.