Белоруска Ирина Курочкина - уже точно обладательница серебряной медали по борьбе на Олимпиаде в Токио. 4 августа Ирина выиграла три схватки в весовой категории до 57 кг у соперниц из Индии, России и Болгарии, пишет kp.by. Причем в полуфинале болгарку Николову белоруска разгромила 11:0.





Финал состоится 5 августа. Сразиться предстоит с олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира японкой Рисако Каваи, которая в последние годы выигрывает все, что только возможно. Но болельщики и семья Ирины могут насладиться, как минимум, серебром Олимпиады.





Ира выросла в агрогородке Ракушево, что в Круглянском районе Могилевской области, а живет в Бобруйске, где строила свою спортивную карьеру в училище олимпийского резерва.





У Иры - пять сестер! Родители и близкие смотрели за выступлением спортсменки всей семьей.





- Мы собрались с детьми и внуками в Круглом, - рассказывает «Комсомолке» Тамара Казимировна, мама спортсменки. – Я так болела за нее, что и плакала, и прыгала. Дети говорят: «Мама, успокойся». А я не могу! Каб яна заўтра і японку так кіданула! Да на лапаткі! Сегодня она не дала даже ходу этой болгарке. Ой, молодец!





Ирина (слева) одержала уже три победы на Олимпиаде. Фото: noc.by





Ирина росла в многодетной семье в Ракушево обычной деревенской жизнью, пока не попала на заметку к тренерам.





- Когда Ира ходила в 8 класс, ее позвали в училище олимпийского резерва в Бобруйск, на легкую атлетику. Ей понравилось и она осталась, - вспоминает мама.





В семье Курочкиных воспитали шесть дочерей, Ира была четвертой по возрасту.





- Папа деньги зарабатывал (он тракторист. - Ред.), а мы растили, - улыбается Тамара Казимировна. - Старшие девочки подросли и уже младших помогали смотреть. Сейчас младшей 21 год, а старшей – 36 лет. Ире – 27. Пять внуков у нас. У меня еще последняя не замужем и Ира. Я ей говорю, замуж уже пора. А она мне: «Не дури мне головы. Я еще в спорте». Понравилась ей эта борьба, и все тут.





Будущая призерка Олимпиады росла очень подвижной девочкой.





- Ира – огонь. Но очень хорошая и отзывчивая. Младшие только за ней и ходили, - продолжает мама. - Ну и характер у нее будь здоров. Помню, батька поругал и она исчезла. Ищем и найти не можем. Ей лет 10 было. А она забралась на вишню и сидит там тихонько. Наелась вишен, пересела на яблоню.





Пока Ира росла в деревне, ей приходилось родителям и по хозяйству помогать.





- У нас все дети работали, нет таких, чтобы что-то не умели делать. Ира мне на ферме помогала, коров в домашнем хозяйстве доила. Мы и свиней держали, и кроликов, и курей. У каждого были свои обязанности, - говорит мама.





В карьере Ирины были не только победы, но и поражения, слезы, травмы. Даже пришлось делать операцию на шейном отделе позвоночника. «У нее очень хороший тренер Артур Зайцев, - вспомнила тут Тамара Казимировна. – Он так ей помогает, так ее смотрит… Дай бог ему здоровья. Смотрел и в больнице за ней. А здесь в Круглом добрым словом вспоминаю тренера Анатолия Баландина».





В училище сменить легкую атлетику на борьбу пришлось не по своей воле. Ирина получила травму ахиллова сухожилия.





- Ногу повредила, звонит, плачет в трубку. А потом ей предложили перейти в борьбу. У меня спрашивала: «Мама, идти мне или нет?». Я говорю: «Конечно иди!». А что бы она в деревне этой видела?! А так дитенок в люди выбился, столько стран объездила.





Когда есть возможность, Ирина приезжает домой. «Всегда с подарками приезжает, а бывает и денег подкинет, - смеется мама. – Мы же сейчас на пенсии».





Домой Ирина вернется с серебром, а если удастся победить японку, то с золотом, чего ей и желаем.







