Львовский Рух может вновь возглавить Леонид Кучук — СМИ
Бывший наставник минского Динамо Леонид Кучук может вернуться во львовский Рух.
Накануне украинский клуб покинул наставник Иван Федык.
Напомним, пишет sportarena.by, в июне Кучук ушел из минского Динамо, где работал с апреля прошлого года. До того, как возглавить минчан, тренер менее года работал во львовском Рухе.
После двух туров Рух располагается на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ. 7 августа львовяне сразятся с Вересом.
08:12 05/08/2021
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