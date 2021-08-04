+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Отец Максима Недосекова: сын прошел все. Травмы были, на костылях ходил. Но все пришло. Он действительно патриот нашей страны

Юрий Недосеков, отец бронзового призера Олимпиады-2020 в Токио в прыжках в высоту Максима Недосекова, рассказал, что спортсмен долго шел к этому достижению.

Он прошел все. И травмы были. На юношеский чемпионат мира не попал из-за травмы, три месяца лечился, на костылях ходил. Со временем все пришло. Мы рады за него. Он действительно патриот нашей страны, — отметил Юрий Недосеков в интервью БЕЛТА.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]