Отец Максима Недосекова: сын прошел все. Травмы были, на костылях ходил. Но все пришло. Он действительно патриот нашей страны

Юрий Недосеков, отец бронзового призера Олимпиады-2020 в Токио в прыжках в высоту Максима Недосекова, рассказал, что спортсмен долго шел к этому достижению.