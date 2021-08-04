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Курочкина о финальной схватке: «Остается отдохнуть, завтра взвешивание и снова борьба. Ничего еще не завершено здесь»

Белоруска завтра будет бороться за золото в финале вольной борьбы Курочкина: «Остается отдохнуть, завтра взвешивание и снова борьба. Ничего еще не завершено здесь»

Ирина Курочкина. Фото: Владимир Пехтерев (СП)

Финалистка Олимпиады Ирина Курочкина подвела промежуточный итог своего выступления на ОИ.

— Мы справились с первой половиной задачи. Во время поединка с россиянкой Валерией Кобловой в четвертьфинале проигрывала, но знала, как действовать, и сумела перехватить инициативу. Остается отдохнуть, завтра взвешивание и снова борьба.

Ничего еще не завершено здесь в Токио. Каждый из нас приехал за победой и не собирается останавливаться на полпути, — сказала Ирина Курочкина.

Напомним, белоруска победила Эвелину Николову из Болгарии (11:0) и обеспечила себе минимум серебро Олимпиады в турнире по женской борьбе.
sportarena.by
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