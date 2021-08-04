Первое золото для Украины в Токио выиграл борец Жан Беленюк. Еще один борец Парвиз Насибов завоевал серебро.





Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерами Олимпиады в артистическом плавании — это первая медаль для Украины в этом виде спорта.





Ирина Коляденко выиграла бронзу в вольной борьбе. Это четвертая медаль для украинских борцов на Олимпиаде.





Михаил Кохан остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место в метании молота.





По итогам дня Китай удивил тем, что не взял ни одного золота, но это все равно не помешало ему уверенно лидировать в медальном зачете с 32 высшими наградами (всего — 70). США с 25 золотыми идут вторыми (всего — 79), Япония с 21-й главной наградой (всего — 40) занимает третье место.