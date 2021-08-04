Среди прочего спортсменам запретили находиться в Олимпийской деревне до церемонии закрытия, как бывало раньше – теперь у каждого два дня после своих соревнований, чтобы отправиться на Родину.





Вот и Максим Недосеков, взявший бронзовую медаль Токио в прыжках в высоту, утром 4 августа уже приземлился в аэропорту Минска.





К прилету преданного сторонника Лукашенко представители системы подготовились – на месте были сотрудники госСМИ и военные (даже целый оркестр), а также несколько участников прорежимных автопробегов. В общем, красно-зеленых флагов было хоть отбавляй. Спортсмену такая встреча пришлась по душе.





Одна из «автопробегателей» выложила пару десятков сторис со встречи, где упорно называла занявшего третье место спортсмена «чемпион». Среди прочего женщина акцентировала внимание на ногах спортсмена.





А когда ноги были взяты в кадр крупно, стала легко заметна забавная деталь – весь официоз со встречей под советскую музыку и интервью госТВ Недосеков проходил в носках с задорным призывом: «Пошли бухать» (напоминаем, что алкоголь вредит вашему здоровью, зато способствует режиму).





Как известно, Недосеков вполне лояльно относится к алкоголю. В одном из интервью он признался, что его почти что отчислили из спортучилища за распитие с товарищем литра дешевого вина – заодно прыгун назвал себя «гулякой» и заявил, что вообще не знает непьющих легкоатлетов:





«Вот ты захотел расслабиться – ты выпил чуть-чуть. В выходные чуть побольше можешь себе позволить, повеселиться. Есть такие стереотипы у нас: увидели человека с алкоголем – все, он пьяница, он спился. Например, в Украине такого нет».





Тусовки Недосекова нам довелось увидеть в начале 2021-го – сборным видео с нескольких вечеринок поделилась его коллега по легкоатлетическому цеху Мария Трутько. Правда, сам Недосеков на видео не пьет, хотя вокруг него алкоголя и кальяна не чураются (а иногда происходит кое-что похлеще). Правда, на одном из кадров прыгун сидит на пассажирском сиденье авто с бутылкой, очень напоминающей пивную.





Сами же носки может приобрести любой желающий – их легко найти в интернете. В Минске подобную пару (прямо сейчас точно таких же нет в наличии) можно купить всего-то за пять рублей.