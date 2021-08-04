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ТАСС: Тимановская в случае смены гражданства сможет выступить на Олимпиаде-2024

Тимановская в случае смены спортивного гражданства сможет претендовать на участие в Олимпиаде 2024 года в Париже

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в случае смены спортивного гражданства сможет претендовать на участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, несмотря на действующий трехлетний карантин после перехода, сообшает ТАСС.

Ранее стало известно, что Тимановская попросила политическое убежище в Польше.
Сегодня она вылетела в Варшаву, где в четверг даст пресс-конференцию.
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