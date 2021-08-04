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Мирного не избрали в комиссию спортсменов МОК

Знаменитый беларусский теннисист Максим Мирный не был избран в комиссию спортсменов МОК. Выборы прошли в Токио во время Олимпиады-2020.

На четыре места претендовали 30 кандидатов.

В итоге в комиссию вошли испанский баскетболист Пау Газоль, известная итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини, японский фехтовальщик на рапире Юки Ота и польская велогонщица Мая Влощовска.

Комиссия атлетов МОК представляет интересы спортсменов на Играх. Она является своего рода связующим звеном между ними и руководством МОК. 

Основной миссией комиссии является гарантия того, чтобы мнение спортсменов было ключевым при принятии решений в сфере олимпийского движения. 

Члены комиссии также принимают участие в оценке олимпийской спортивной программы, городов — кандидатов Игр, следят за их организацией.
Источник: tribuna.com
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