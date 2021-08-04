На четыре места претендовали 30 кандидатов.





В итоге в комиссию вошли испанский баскетболист Пау Газоль, известная итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини, японский фехтовальщик на рапире Юки Ота и польская велогонщица Мая Влощовска.





Комиссия атлетов МОК представляет интересы спортсменов на Играх. Она является своего рода связующим звеном между ними и руководством МОК.





Основной миссией комиссии является гарантия того, чтобы мнение спортсменов было ключевым при принятии решений в сфере олимпийского движения.





Члены комиссии также принимают участие в оценке олимпийской спортивной программы, городов — кандидатов Игр, следят за их организацией.