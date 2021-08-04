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Оргкомитет Игр в Токио: Массовое инфицирование в сборной Греции является очагом заражения

Случай массового инфицирования новым коронавирусом среди членов сборной Греции по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх в Токио является очагом заражения. Об этом в среду заявил представитель оргкомитета "Токио-2020" Масанори Такая, пишет ТАСС.


По данным, инфицирование было выявлено у пяти членов греческой сборной, включая спортсменов и вспомогательный персонал. В связи с положительным тестом на коронавирус зараженные были переселены из Олимпийской деревни в карантинную гостиницу.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции объявил, что из-за выявления инфицирования оргкомитет Игр отстранил сборную от соревнований в дуэтах и командном турнире.

4 августа было сообщено об обнаружении заражения у 29 человек, задействованных в проведении Олимпиады, что стало суточным максимумом соответствующего показателя.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
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