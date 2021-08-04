



По данным, инфицирование было выявлено у пяти членов греческой сборной, включая спортсменов и вспомогательный персонал. В связи с положительным тестом на коронавирус зараженные были переселены из Олимпийской деревни в карантинную гостиницу.





Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции объявил, что из-за выявления инфицирования оргкомитет Игр отстранил сборную от соревнований в дуэтах и командном турнире.





4 августа было сообщено об обнаружении заражения у 29 человек, задействованных в проведении Олимпиады, что стало суточным максимумом соответствующего показателя.





Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.