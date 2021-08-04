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У Беларуси все-таки будет еще одна медаль на Олимпиаде

Белорусская спортсменка Ирина Курочкина, выступающая в женской борьбе (57 кг) вышла в финал Олимпиады в Токио, сообщили в пресс-службе НОК.

В полуфинале наша спортсменка одолела болгарку Эвелину Николову со счетом 11:0 и уверенно вышла в финал.

Схватку за золото Курочкина проведет 5 августа (в 15:15 по минскому времени) и встретится с японкой Рисако Каваи.

В 1/8 финала белоруска была сильнее представительницы Индии Аншу Аншу, в четвертьфинале – победила россиянку Валерию Коблову.
Источник: sputnik.by
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