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МИД Польши: Маршрут полета Тимановской не разглашался из соображений безопасности

Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы, заявили в МИД Польши.

Кристина Тимановская находится под опекой польских дипломатов. Маршрут перелета в Варшаву не разглашался по соображениям безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

«Кристина Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы. Как мы уже неоднократно указывали: из соображений безопасности мы не сообщаем подробности о маршруте полета», — написал он у себя в твиттере.

Напомним, сегодня Кристина Тимановская вылетела из Токио в Вену, хотя ранее ожидалось, что она полетит прямым рейсом в Варшаву. 
Источник: reform.by
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