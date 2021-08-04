МИД Польши: Маршрут полета Тимановской не разглашался из соображений безопасности
Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы, заявили в МИД Польши.
Кристина Тимановская находится под опекой польских дипломатов. Маршрут перелета в Варшаву не разглашался по соображениям безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.
«Кристина Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы. Как мы уже неоднократно указывали: из соображений безопасности мы не сообщаем подробности о маршруте полета», — написал он у себя в твиттере.
Напомним, сегодня Кристина Тимановская вылетела из Токио в Вену, хотя ранее ожидалось, что она полетит прямым рейсом в Варшаву.
Источник: reform.by
08:02 04/08/2021
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