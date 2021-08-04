Кристина Тимановская находится под опекой польских дипломатов. Маршрут перелета в Варшаву не разглашался по соображениям безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.





«Кристина Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы. Как мы уже неоднократно указывали: из соображений безопасности мы не сообщаем подробности о маршруте полета», — написал он у себя в твиттере.





Напомним, сегодня Кристина Тимановская вылетела из Токио в Вену, хотя ранее ожидалось, что она полетит прямым рейсом в Варшаву.