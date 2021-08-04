Кристина Тимановская летит в Польшу через Вену

Кристина Тимановская летит в Польшу через Вену, сообщает @dw_belarus. В последний момент в аэропорту в Токио, незадолго до посадки на рейс до Варшавы, белорусская спортсменка пересела на рейс Austrian Airlines в Австрию. По неподтвержденным данным, такое решение приняли сотрудники польского посольства, сопровождавшие Тимановскую, поскольку тем же рейсом в Польшу собирались лететь несколько иностранных журналистов.