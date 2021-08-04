Кристина Тимановская летит в Польшу через Вену
Кристина Тимановская летит в Польшу через Вену, сообщает @dw_belarus. В последний момент в аэропорту в Токио, незадолго до посадки на рейс до Варшавы, белорусская спортсменка пересела на рейс Austrian Airlines в Австрию. По неподтвержденным данным, такое решение приняли сотрудники польского посольства, сопровождавшие Тимановскую, поскольку тем же рейсом в Польшу собирались лететь несколько иностранных журналистов.
Кристина Тимановская в аэропорту в Токио / Reuters
Легкоатлетка Кристина Тимановская в последние дни находится в центре внимания мировых СМИ, передает Еврорадио. Руководство олимпийской сборной Беларуси из-за критического высказывания Тимановской отстранило её от Олимпиады и попыталось отправить на родину. Есть аудиозаписи, на которых на спортсменку оказывается давление и даже высказываются угрозы. Кристина Тимановская попросила помощи у Международного олимпийского комитета, который проводит расследование. В последние дни она находилась в польском посольстве в Токио, получила гуманитарную визу. Муж Тимановской из соображений безопасности выехал из Беларуси в Украину.
Кристина Тимановская в аэропорту в Токио / Reuters
07:11 04/08/2021
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