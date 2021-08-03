Муж Тимановской: «Маме Кристины уже звонили из администрации Лукашенко, задавали какие-то вопросы»
Трибуна узнала подробности скандала, связанные со спортсменкой Кристиной Тимановской
– Когда вы уезжали из Беларуси, не боялись за родных, которые оставались на Родине?
– Не скрою, были и есть опасения за моих родителей, за родителей Кристины. Сейчас держу с ними связь. Да, они сильно переживают, но ничего страшного пока не случилось.
Единственное, маме Кристины уже звонили из администрации Лукашенко, задавали какие-то вопросы. Подробностей разговора не знаю, но такой звонок был.
– Была информация, что к маме Кристины, предположительно, из Минска выезжали силовики.
– Эта информация не совсем достоверная. Ни вчера, ни сегодня к ней никто не ездил. Был только звонок.
– Не боитесь, что кто-то все-таки приедет?
– Конечно, страх есть. Наши родители немолоды, не хотелось бы их сильно тревожить. Но ничего исключать нельзя. Хотя, извините, почему родители должны отвечать фактически ни за что? – сказал Зданевич.
21:57 03/08/2021
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