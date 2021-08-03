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Муж Тимановской: «Маме Кристины уже звонили из администрации Лукашенко, задавали какие-то вопросы»

Трибуна узнала подробности скандала, связанные со спортсменкой Кристиной Тимановской

– Когда вы уезжали из Беларуси, не боялись за родных, которые оставались на Родине?

– Не скрою, были и есть опасения за моих родителей, за родителей Кристины. Сейчас держу с ними связь. Да, они сильно переживают, но ничего страшного пока не случилось.

Единственное, маме Кристины уже звонили из администрации Лукашенко, задавали какие-то вопросы. Подробностей разговора не знаю, но такой звонок был.

– Была информация, что к маме Кристины, предположительно, из Минска выезжали силовики.

– Эта информация не совсем достоверная. Ни вчера, ни сегодня к ней никто не ездил. Был только звонок.

– Не боитесь, что кто-то все-таки приедет?

– Конечно, страх есть. Наши родители немолоды, не хотелось бы их сильно тревожить. Но ничего исключать нельзя. Хотя, извините, почему родители должны отвечать фактически ни за что? – сказал Зданевич.
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