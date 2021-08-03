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Собирала все газеты, писавшие об успехах внука — соседи бабушки, которой Литвинович посвятил золото

Соседи родственников Ивана до сих пор обсуждают победу батутиста на Олимпийских играх. «Мы с женой плакали, когда смотрели выступление Вани», — говорит сосед Литвиновичей Михаил Микулич.

Собирала все газеты, писавшие об успехах внука — соседи бабушки, которой Литвинович посвятил золото
Соседи родственников Ивана до сих пор обсуждают победу батутиста на Олимпийских играх. «Мы с женой плакали, когда смотрели выступление Вани», — говорит сосед Литвиновичей Михаил Микулич.

Дом, в котором рос Иван Литвинович.

Бабушка и дедушка чемпиона жили напротив. В этой же квартире, уточняет Михаил Микулич, рос и Иван. Татьяна растила сына одна и позже переехала с Иваном в свое жилье, пишет mlyn.by

Год назад бабушка Ивана Бронислава умерла. Дедушки Александра не стало около 20 лет назад.

Алина и Михаил Микуличи знают Ивана с детства.

Соседи уточняют: бабушка и дедушка Ивана были обычными людьми — Александр Фролович родом из Вилейского района, всю жизнь работал мастером в бывшем «двухсотом» училище, готовил трактористов, Бронислава Александровна — из Будслава, и тоже работала в бывшем училище кладовщицей.

Михаил Микулич говорит, что носил маленького Ваню на плечах.
— Хороший мальчишка рос, сколько раз я его на плечах носил, — продолжает Михаил. — Дед его мировой был, душевный. Могли с Фроловичем и по чарке выпить. Бабушка — построже.

Соседи говорят, плакали, когда смотрели выступление Ивана.
— Но Ваньку любила, он же рос с ней рядом. Все газеты, которые писали про его успехи в спорте, собирала. Год не дожила, так бы порадовалась за внука. Когда Фролович умер, Ванька совсем маленький был. Он его вряд ли помнит. Пока похороны организовывали, я его смотрела, — добавляет соседка Литвиновичей Зинаида. 

Сейчас квартира в трехэтажке на 1 Мая пустует, но, говорят соседи, «Таня приходит, огород садит».
Михаил Микулич переключается на Олимпиаду. Победу Ивана соседи обсуждают до сих пор.
— Мы с женой плакали, когда смотрели Ванькино выступление. Китаец сидел и улыбался, думал, первое место. А тут раз — и Ваня. Он сложностью судей взял. Он прыгает выше всех. Когда высветилось первое место, он заплакал. Очень гордимся им, от всей души! — говорит Михаил.
Соседи вспоминают, что мама Ивана Татьяна «всегда была спортивная, акробатка, ездила на соревнования, а потом и Ваню в спорт повела».
Напоследок Микуличи рассказывают:


Награды сына-акробата. Первым тренером Сергея была Татьяна Литвинович.
— Их сын Сергей — профессиональный спортсмен и выпускник Вилейской СДЮШОР. — Михаил с гордостью демонстрирует награды сына. — Сергей выступал в составе акробатической четверки и объехал десятки стран, участвуя в международных шоу-программах.

— Кстати, в спортивную школу нашего сына водила Таня. Она была его первым тренером, — уточнили соседи Литвиновичей.
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