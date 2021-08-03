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Сколько белорусские олимпийцы получат за медали Олимпиады в Токио

Денежные призы заранее определены в базовых величинах, суммы за медали разного достоинства отличаются в несколько раз

Олимпийский чемпион Иван Литвинович получит премию в 12 тысяч базовых величин или почти 140 000 долларов. Фото: noc.by

После 10 дней розыгрышей медалей на Олимпийских играх - 2020 в Токио на счету белорусов две награды: золото батутиста Ивана Литвиновича и бронза прыгуна в высоту Максима Недосекова. В командном медальном зачете, который ведется, прежде всего, по золотым медалям, Беларусь занимает 47-е место.

В оставшиеся дни надеемся на гребцов на байдарках и каноэ, легкоатлетов, борцов и девушек в современном пятиборье.
Помимо желания достичь наивысшего результата в карьере, у атлетов есть и материальный стимул.

За золото на Олимпийских играх белорусский спортсмен получит от государства денежный приз в размере 12 тысяч базовых величин (348 тысяч рублей, или почти 140 тысяч долларов), серебро - 6 тысяч базовых величин (174 тысячи рублей, или почти 70 тысяч долларов), бронзу - 4 тысячи базовых величин (116 тысяч рублей, или 46,5 тысячи долларов).
kp.by
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