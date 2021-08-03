Задержали группу футбольных фанатов, которые строили баррикаду в августе 2020-го
МВД Беларуси сообщает о задержании очередной группы футбольных фанатов. На этот раз сотрудники ГУБОПиКа схватили 5 человек, которые в августе 2020-го строили баррикаду в Минске.
Молодёжь на баррикадах в Минске в августе 2020-го / Скриншот с видео МВД
МВД Беларуси сообщает о задержании очередной группы футбольных фанатов.
На этот раз сотрудники ГУБОПиКа схватили 5 человек, которые в августе 2020-го строили баррикаду в Минске. Им от 18 до 34 лет, они — жители столицы. Четыре парня и девушка проходят подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному "по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". Также милиция утверждает, что вечером 9 августа фанаты бросали камни в силовиков.
Все они ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, включая участие в протестах.
19:41 03/08/2021
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