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Global Athlete призвало МОК отстранить НОК Беларуси

Международное сообщество спортсменов Global Athletes призвало Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить работу НОК Беларуси из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая подверглась попыткам депортировать ее на родину.

«Global Athlete призывает МОК немедленно приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси и разрешить всем белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом. 

Предполагаемое похищение белорусского олимпийского спортсмена Кристины Тимановской со стороны НОК Беларуси является еще одним примером жестокого обращения со спортсменами в Беларуси», — говорится в заявлении.

Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Беларусь.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.
Источник: gazeta.ru
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