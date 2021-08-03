Друг Лукашенко больше не хочет руководить теннисной федерацией

Причиной стали результаты выступлений белорусских теннисистов на Олимпиаде в Токио, пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу федерации. На Играх в Токио Беларусь представляли три спортсмена. Арина Соболенко вылетела в 1/16 финала, на аналогичном этапе закончил выступление Егор Герасимов, Илья Ивашко уступил в 1/8 финала. В парном разряде Ивашко и Герасимов проиграли в 1/16 финала. В миксте белорусские спортсмены не выступали из-за низкого рейтинга.





В сентябре состоится очередная отчетно-выборная конференция БТФ, на которой на которой изберут нового председателя и руководящие органы.





Тетерин руководил БТФ больше четырех лет, сменив на этом посту бизнесмена Александра Шакутина. Ему 60 лет, родился в Минске. Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 90-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко.





Позже Сергей Тетерин в числе прочего был замминистра спорта, помощником Лукашенко, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК. Позже стало известно и о его бизнесе. Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, общепитом, а также собираются строить многофункциональный комплекс напротив Дворца независимости в Минске.





Сергея Тетерина называют близким к Александру Лукашенко человеком. Они были замечены не только на спортивных мероприятиях, но и на сельскохозяйственных работах. Как минимум Тетерин несколько раз косил траву вместе с Лукашенко, а также собирал с ним арбузы.



