+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Могла остаться инвалидом: эксперты рассказали, почему Тимановской опасно было бежать эстафету

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую, как она заявила, пытались насильно вывезти из Токио в Минск, получила польскую гуманитарную визу.

Могла остаться инвалидом: эксперты рассказали, почему Тимановской опасно было бежать эстафету
Об этом сообщил в своем твиттер-акаунте заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Мартин Пшидач, передает telegraf.by

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Польша всегда выступает за солидарность», — написал он.

Как сообщил директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин спортсменка отправится из Японии в Польшу 4 августа. «Мы в Фонде помогли ей получить билет до Варшавы», — рассказал он.

До вылета она будет находиться под консульской опекой польской дипслужбы в Японии. 2 августа стало известно, что муж Тимановской покинул Беларусь и прибыл в Киев.

Почему Тимановской сложно было бы бежать эстафету 4х400?

Тимановская на Олимпийских играх в Токио должна была бежать две дистанции: на 100 и 200 м. Бег в эстафете на 400 метров мог бы серьезно повлиять на ее здоровье.

«Бег на 400 метров — длинный спринт, самый специфический. Нужно обладать качествами спринтера, стайера и отдельными — скоростной выносливостью. Бегун на 400 метров может показывать отличный результат на 200 метрах, а вот наоборот — это вряд ли. Если хватит силы воли — можно и инвалидом остаться, а можно и не добежать. И на этом твоей карьере придет конец», — рассказала Еврорадио Елена Свитина, которая в юности занималась легкой атлетикой и бежала 400-метровку.

Также она добавила, что в эстафете команда должна готовиться заранее.

«Например тому, как правильно передать эстафетную палочку, принять ее и не снизить скорость — это еще нужно уметь! Для эстафеты готовят отдельных спортсменов, еще и запасных берут», — отметила она.

«Образец чудовищной зависимости безграмотных белорусских номенклатурщиков»

Журналист и депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина, отец которой тренировал спринтеров, также сказала, что «разница подготовки между дистанциями 200 и 400м — огромная».

«Ситуация в Токио с Тимановской — образец чудовищной зависимости безграмотных белорусских номенклатурщиков от спорта. Своими руками состряпали политическое дело! Впрочем, где тонко, там и рвётся», — написала она в своем твиттер-аккаунте.

«У такой попытки не будет хорошего результата»

Экс-генсек НОК Беларуси Анатолий Котов также прокоментировал, могла ли Тимановская бежать 400 метров.

«В теории спортсмен может это сделать, но то, насколько он к этому готов, должны решать три человека — тренер, спортсмен и медик. Нужно понимать: в легкой атлетике, как и в любом виде спорта, достаточно жесткая специализация. Техника бега в дистанции на 200 метров и 400 отличается. И несмотря на кажущуюся небольшой разницу, без подготовки взять дополнительные 200 метров непросто. К тому же это может навредить здоровью атлета. Но главное в другом: скорее всего, у такой попытки не будет хорошего результата», — рассказал он Zerkalo.io.

«Она же все-таки боец»

Тренер по легкой атлетике Игорь Жаворонок рассказал «Радыё Свабода», чем для Кристины Тимановской могла закончиться эстафета не в ее профильной дисциплине, и как можно было избежать международного скандала.


МОК начал собственное расследование

«Мы решили начать официальное расследование. Нам нужно установить все факты. Нам нужно услышать всех вовлеченных, — передает слова редставителя Международного олимпийского комитета Марка Адамса Reuters.

3 августа белорусская сторона, по запросу МОК, должна предоставить отчет по делу Тимановской.

Сколько это займет времени, неизвестно.

Конечно, это займет некоторое время. Нам надо добраться до самой сути», — объяснил Адамс.

«Транснациональные репрессии»

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал попытку Беларуси отправить домой спринтера с Олимпийских игр в Токио вопреки ее желанию «транснациональными репрессиями».

2 августа он заявил, что «режим Лукашенко стремился совершить еще один акт транснациональных репрессий: попытаться вынудить олимпийскую участницу Кристину Тимановскую уйти просто ради свободы слова».

«Такие действия нарушают олимпийский дух, являются посягательством на основные права и недопустимы», — написал он в своем твиттер-акаунте.

Еще один скандал

В гомельской газете «Маяк» появился комментарий спорсменки, серебряной призерки Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мария Мамошук по ситуации с Тимановской.


«Никаких комментариев по этому поводу я не высказывала! Вранье!» — написала она на своей странице в Инстаграм.

«И экспертом быть не надо, чтобы понять: психологически, да и физически Тимановская, что называется, поплыла. Понятно, что допускать к старту спортсменку, которая на весь мир позволяет себе высказываться в таком тоне и фактически вытирать ноги о спорт, сборную и страну, было бы неправильно», — якобы сказала «Маяку» Мамошук.

Pressball заметил, что такие же слова звучали в авторском тексте Юрия Гроерова из воскресной программы «Контуры» на ОНТ (отметка 2:56).

Коротко про инцидент

Напомним, 1 августа Тимановская заявила, что представители белорусской сборной на Олимпийских играх пытались отправить спортсменку из Токио в Минск. В НОК сообщили о прекращении ее участия на Играх «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». 2 августа должен был состояться ее забег на дистанции в 200 м.

Ранее спортсменка в своем Инстаграм утверждала, что руководство команды поставило ее бежать дополнительную дисциплину (эстафету 4х400) без ее ведома из-за того, что «накосячили с другими девчонками».

Трем белорусским легкоатлеткам запретили выступать на Олимпийских играх в Токио. В чем причина

По прибытию в аэропорт она попросила помощи у токийских полицейских, которые стали разбираться в ситуации.

Раскритиковавшую НОК бегунью Тимановскую пытались отправить из Токио в Беларусь. Она отказалась. Что говорят она и руководство олимпийской сборной?

Позже Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) попросил Международный олимпийский комитет (МОК) о пожизненной дисквалификации и лишении аккредитации тех представителей белорусской делегации, кто был замешан в инциденте с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Требование фонда возникло после того, как в сети появилась аудиозапись разговора якобы представителей сборной Беларуси с Кристиной Тимановской перед отправкой в аэропорт.

МОК обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по сложившейся ситуации.

Также Тимановская подала срочное заявление и просьбу в специальное подразделение CAS «ad hoc» о временных мерах утром 2 августа 2021 года. Она попросила отменить решение, принятое НОК Беларуси о не допуске ее к участию в отборочном забеге на 200 метров.

Однако Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]