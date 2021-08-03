МОК начнет официальное расследование инцидента с Тимановской

"Мы решили начать официальное расследование. Нам нужно установить все факты. Нам нужно выслушать всех, кто с этим связан", - сказал он журналистам.





На вопрос, будет ли решение МОК по этому вопросу принято во время Игр, Адамс ответил, что невозможно оценить, сколько времени займет расследование. "Нам нужно докопаться до сути. Сколько времени это займет - я не знаю", - заявил он.





Адамс также сообщил, что МОК ждет разъяснений от Национального олимпийского комитета Беларуси во вторник.





Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала белорусских спортивных чиновников, заявивших ее на участие в эстафете 4 по 400 метров без ее согласия и даже не уведомив спортсменку.





После этого Национальный олимпийский комитет Беларуси снял ее с соревнований и решил увезти на родину "в связи с эмоционально-психологическим состоянием".





Позже Тимановская заявила, что белорусские власти пытаются вывезти ее из Токио против ее воли, и попросила Международный олимпийский комитет (МОК) о помощи.





По сообщениям СМИ, представители белорусской делегации привезли спортсменку в аэропорт Токио для отправки в Беларусь, но там она обратилась за защитой к японской полиции.





Позднее представитель МОК Марк Адамс сообщил, что она провела ночь на понедельник в отеле токийского аэропорта, где находилась "в безопасности и под защитой".





В понедельник польские власти выдали Тимановской гуманитарную визу. В среду она должна вылететь в Варшаву



