Месси в ближайшее время заключит новое соглашение с Барселоной





Для заключения нового соглашения с форвардом президент блаугранас Жоан Лапорта планирует урезать зарплатную ведомость игроков команды. Ранее сам Месси согласился на 50-процентное сокращение зарплаты.





Напомним, с 1 июля аргентинец пребывает в статусе свободного агента. Каталонцы не сумели зарегистрировать контракт Лео из-за финансовых нюансов, вызванных раздутой зарплатной ведомостью клуба.





В минувшем сезоне нападающий отметился 38 мячами и 14 голевыми передачами в 47 матчах гранатовых во всех турнирах.





Старт нового сезона Примеры запланирован на 13 августа. Барселона в первом туре встретится с Реалом Сосьедад.



