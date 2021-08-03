Тренер Константин Яковлев уехал из Беларуси





В июне он отбыл 15-дневный арест. Более того, он был задержан 16 июня, когда вместе с другими спортсменами возвращался в Минск из Барановичей, пишет НН, где встретился с журналистом Tribuna.com Дмитрием Руто, а также был задержан на 15 суток.





До этого Яковлев принимал участие в мирных маршах протеста, а также комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года



