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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Тренер Константин Яковлев уехал из Беларуси

Тренер «Витязя» по гандболу, активист независимого объединения спортсменов Константин Яковлев покинул Беларусь и уехал в Украину.


В июне он отбыл 15-дневный арест. Более того, он был задержан 16 июня, когда вместе с другими спортсменами возвращался в Минск из Барановичей, пишет НН, где встретился с журналистом Tribuna.com Дмитрием Руто, а также был задержан на 15 суток.

До этого Яковлев принимал участие в мирных маршах протеста, а также комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года
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