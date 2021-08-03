+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Тимановская покинет Токио 4 августа

Добираться до польской столицы белорусская бегунья будет прямым рейсом из Токио.

© Photo : БФЛА

Белорусская бегунья Кристина Тимановская покинет Токио в среду 4 августа, сообщает Sputnik со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что спортсменка получила гуманитарную визу, а страна поможет ей вылететь из Японии и продолжить спортивную карьеру.
По информации агентства, Тимановская покинет Токио через два дня – прямым рейсом в Варшаву.


Что произошло


В воскресенье 1 августа Кристина Тимановская заявила СМИ, что ее досрочно пытаются отправить из Токио в Минск. При этом 2 августа у спортсменки был запланирован старт на 200 метров. Чуть позже в НОК Беларуси объяснили, почему легкоатлетку решили отозвать из Японии "в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки".

По прибытии в аэропорт Токио бегунья обратилась к сотрудникам полиции, а затем записала видеообращение к МОК с просьбой разобраться в ситуации. В организации заявили, что изучают возникшую проблему.

Реакция на скандал


Международный олимпийский комитет заявил, что после случая с Тимановской может пересмотреть условия участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх. НОК Беларуси сообщил, что внимательно следит за ситуацией с легкоатлеткой и тесно сотрудничает по данному вопросу с оргкомитетом Игр в Токио и Международным олимпийским комитетом.
Посольство Беларуси обратилось к японской стороне с просьбой предоставить информацию о белорусской легкоатлетке. Вечером в воскресенье в эфире белорусского телевидения ситуацию прокомментировал главный тренер по легкой атлетике Юрий Моисевич.

Чем известна Кристина Тимановская


Кристине Тимановской 24 года, она выступает за сборную Беларуси по легкой атлетике с 2015-го, является мастером спорта страны международного класса. Легкоатлетка - чемпионка Универсиады в Неаполе, победительница и призер белорусских национальных первенств, неоднократно участвовала в крупных международных турнирах, в том числе в чемпионате мира в Дохе.
На данный момент в копилке белорусских спортсменов две медали - "золото" завоевал в субботу прыгун на батуте Иван Литвинович, в воскресенье "бронзу" взял Максим Недосеков.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]