Три главных прокола белорусский властей в деле Тимановской

Если трезво взглянуть на то, что произошло, то как таковой кризисной ситуации с Тимановской и не было. Ее создали сами функционеры. Не только белорусского спорта, а всей созданной вертикали. «Ежедневник» проанализировал три главных прокола вертикальщиков, доказывающих, что система пережила сама себя и уже не способна полноценно функционировать.

Прокол первый, чисто вертикальный





Несмотря на то, что Тимановскую обвинили даже в том, что она заранее все это спланировала, реально она лишь заложница. Даже не спортивных функционеров, поскольку они являются лишь послушными винтиками, а всей вертикальной системы управления в стране, при которой скандал был неизбежен.





В нормальной системе управления, каждый менеджер, не важно чем он конкретно занимается, имеет право на ошибку. Это основа того, чтобы человека не сковывал страх, чтобы он мог самостоятельно принимать решения, пробовать что-то новое и двигаться таким образом вперед.





В белорусской системе управления в полной мере реализован так называемый репрессивный менеджмент, где у начальника всегда виноват подчиненный. Поиск виноватых начинается с самого верха и заканчивается в низшем звене вертикального управления.





Именно поэтому у белорусских вертикальщиков очень развит инстинкт самосохранения. Не важно, спортивная это вертикаль или силовая – если случается какой-то прокол, то сразу включается инстинкт самосохранения и проколовшийся всеми способами пытается прикрыть свои тылы, найти «стрелочника» и спихнуть все на него.





Именно это и произошло на Олимпиаде в Токио. Когда сняли с эстафеты двух белорусских спортсменок, которые должны были бежать эстафету 4х400 м., то первое, что сделали спортивные функционеры – это поспешили прикрыть свои тылы. Сделали они это как полноценные винтики вертикали – перекинули проблему на низшее подчиненное звено, на Тимановскую. Ее поставили в эстафету, даже не спросив, хочет она или нет, сможет ли. Действовали по принципу «я начальник, - ты – дурак», поэтому должен тупо выполнить и не возникать. При нормальном менеджменте тренеры собрали бы всех членов национальной команды и попробовали бы все вместе решить возникшую проблему. Наверняка, нашлись бы спортсмены, которые согласились бы поддержать страну и пробежать эстафету. Кстати, Тимановская тоже не отказывалась бежать, просто по молодости еще не до конца поняла, как работает белорусская вертикаль.

Прокол второй – не способность преодолеть страх





Когда Кристина Тимановская выложила в интернет то самое видео со своими эмоциональными возмущениями, до скандала было еще ой как далеко. Ну возмутилась молодая спортсменка – велика беда! Молодость, она по своей сути горячая.





Что вызывает удивление, так это поведение умудренных опытом руководителей белорусской делегации, которым за 60. Почти наверняка они прекрасно понимали, что снимать Тимановскую с Олимпиады из-за кого-то видео – это несусветная глупость, что это приведет лишь к обострению скандала. Правильно было просто поговорить с девушкой по душам, возможно, извиниться и решить все спокойно, дав ей возможность показать себя на дистанции 200 метров. Она согласилась бы и эстафету пробежать. Тут достаточно вспомнить старую притчу про ветер и солнце, поспоривших, кто из них сильнее.





Но проблема в том, что история с видео долетела до Минска, а в свете событий последнего года в Беларуси категорически не приветствуются такие публичные выступления, тем более бюджетников, тем более с критикой. Соответственно, когда с Минска позвонили, ситуация развивалась по вполне предсказуемому сценарию. Реальные виновники принялись прикрывать свои тылы и валить все на Тимановскую, а получив команду отправить спортсменку в Минск, наверняка из страха даже слова против не сказали, не попробовали объяснить, что будет лишь хуже. Просто взяли под козырек, или что там у них вместо него.

Прокол третий, пропагандистский





Беда Беларуси в том, что после выборов президента, руки были развязаны не только силовикам, но и пропагандистам, которые теперь вообще никаких краев не видят. Поэтому, когда случился еще только маленький скандальчик, который бы через день мог благополучно забыться, пропагандисты набросились на посмевшую возмутиться спортсменку со всей своей яростью, примешав сюда и политику, которой тут вообще не было. Просто потому, что согласно новой белорусской догме, всякий находящийся на службе государства, кто посмел публично выступить с критикой, есть политический интриган и предатель, подкупленный гнусной оппозицией или западным монстром.





Когда Тимановскую помимо ее воли втянули в политику, у нее уже не оставалось другого выхода, как реально в эту политику влезать и просить международной защиты. Ведь последний год она прожила в Беларуси и видела, что вокруг происходит. Она прекрасно понимала, что раз уж ее сделали политическим врагом государства, то на свободе отсидеться, как говорили ей тренеры, не получится. Уголовное дело и срок за дискредитацию Беларуси светили вполне реально. Особенно, если силовики еще проанализируют ее телефон и найдут там подписку на телеграм-канал, который признан экстремистским или хотят таковым признать. Ну а если высветится разговор по телефону с каким-нибудь белорусским спортсменом, поддерживавшим протесты и ныне уехавшим из страны, тогда спортсменку никто бы уже не спас. В любом случае, возвращаться на Родину в качестве врага государства было сродни самоубийству.





Итак, что мы имеем в итоге? Эмоциональное выступление спортсменки, которое так бы и осталось простым выступлением, если бы не выстроенная в Беларуси вертикальная система управления. Она и раньше сама себя за хвост кусала, а в нынешней кризисной ситуации обнажила весь свой кривой позвоночник. Именно система и загнала сама себя в этот грандиозный скандал, который еще не раз ей аукнется.





Скандал может зайти еще дальше, если система продолжит функционировать в прежнем ритме и попытается, например, перехвтаить Тимановскую во врема перелета из Токио в Варшаву. Ведь лететь будет над территорией России, которая всеми силами, по своим причинам, поддерживает такое самоубийственное поведение белорусской вертикали.



