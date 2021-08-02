“Никаких комментариев по этому поводу я не высказывала! Ложь!" — написала она в Instagram.





В упомянутой газете также появился комментарий по ситуации с Тимановской дзюдоиста Сергея Шундикова, который написан как под копирку с комментариев других спортсменов для государственных СМИ.









Кристину Тимановскую сняли с Олимпиады и попытались отправить на родину после того, как она раскритиковала поведение руководства белорусской сборной. Она попросила помощи у Международного олимпийского комитета. Дело белоруски попало в ведущие мировые СМИ. Белорусская госпропаганда продолжает лить грязь на Тимановскую.



