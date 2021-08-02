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Снова скандал! Спортсменка заявила, что не давала провластной газете комментарий о Тимановской

Серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в вольной борьбе Мария Мамошук заявила, что не давала провластной гомельской газете “Маяк” комментарий по ситуации с Кристиной Тимановской.

Снова скандал! Спортсменка заявила, что не давала провластной газете комментарий о Тимановской
“Никаких комментариев по этому поводу я не высказывала! Ложь!" — написала она в Instagram.

В упомянутой газете также появился комментарий по ситуации с Тимановской дзюдоиста Сергея Шундикова, который написан как под копирку с комментариев других спортсменов для государственных СМИ.


Кристину Тимановскую сняли с Олимпиады и попытались отправить на родину после того, как она раскритиковала поведение руководства белорусской сборной. Она попросила помощи у Международного олимпийского комитета. Дело белоруски попало в ведущие мировые СМИ. Белорусская госпропаганда продолжает лить грязь на Тимановскую.
euroradio.fm
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