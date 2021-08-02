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В автокатастрофе в Германии погиб белорусский штангист

1 августа в автокатастрофе в Германии погиб 25-летний белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик, сообщает пресс-служба Белорусского тяжелоатлетического союза.

Известно, что водитель машины, в которой ехал спортсмен, не справился с управлением на автобане. Сначала машина ударилась об ограждение трассы, а потом о столб.

От полученных травм штангист скончался на месте. Водитель и ещё два других пассажира получили тяжелые травмы и были госпитализированы на вертолёте.

Мжачик — мастер спорта международного класса, он выступал в весовой категории свыше 109 кг. Был участником Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2015). Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (2012).

На чемпионате Беларуси Мжачик завоевывал серебряные (2014, 2016, 2018, 2019) и бронзовые (2013) медали. Был обладателем Кубка Беларуси (2020), а также серебряным (2015, 2018) и бронзовым (2016) призёром, пишет Еврорадио.
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