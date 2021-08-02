В автокатастрофе в Германии погиб белорусский штангист

Известно, что водитель машины, в которой ехал спортсмен, не справился с управлением на автобане. Сначала машина ударилась об ограждение трассы, а потом о столб.





От полученных травм штангист скончался на месте. Водитель и ещё два других пассажира получили тяжелые травмы и были госпитализированы на вертолёте.





Мжачик — мастер спорта международного класса, он выступал в весовой категории свыше 109 кг. Был участником Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2015). Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (2012).





На чемпионате Беларуси Мжачик завоевывал серебряные (2014, 2016, 2018, 2019) и бронзовые (2013) медали. Был обладателем Кубка Беларуси (2020), а также серебряным (2015, 2018) и бронзовым (2016) призёром, пише т Еврорадио.



