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Худшие Игры Василисы Марзалюк

У борчихи, которая продвигала письмо за Лукашенко, просто никакие ОИ: уступила в первой же схватке, получила второй шанс – и снова проиграла

Худшие Игры Василисы Марзалюк
Наступил август – и на ОИ настало время выступлений самых верных адептов режима Александра Лукашенко. Правда, начали они не слишком удачно – только Максим Недосеков зацепил бронзу в прыжках в высоту.

Остальные выступления – пока полный провал: прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова стала лишь 14-й, а молотобоец Иван Тихон – 18-м (в финалы выходили по 12 лучших спортсменов). Тихона ждал еще и скандал в управляемой им легкой атлетике с попыткой высылки за критику бегуньи Кристины Тимановской.

Не удалось ничего показать и борчихе Василисе Марзалюк, которая ранее заявляла, что эти ОИ – ее последний шанс на большую медаль. Причем судьба подарила ей не один шанс, а сразу два. 

Дело в том, что в борьбе бронзу разыгрывают нестандартным способом – таких медалкй две, и за них борются все, кто проиграл финалистам. Марзалюк в своей первой же схватке (1/8 финала) уступила немке Алине Роттер-Фокен, но та дошла до финала – и Василиса попала в сетку так называемого утешения.

Там борчиху ждала китаянка Цянь Чжоу (проиграла Роттер-Фокен в четвертьфинале). Утром 2 августа состоялся довольно скучный поединок, где все очки были набраны за то, что соперница не смогла провести атаку в указанный судьей за пассивность 30-секундный срок. 

Все решил тот факт, что Чжоу назначали атаку лишь раз, а Марзалюк – дважды, соответственно, счет из-за неудач стал 2:1 в пользу китаянки. В последние секунды Василиса все же попыталась провести проход в ноги и захват, но противница вывернулась – и сохранила свое преимущество. 

Таким образом, выступавшая в цветах госфлага Марзалюк проиграла две из двух своих схваток на ОИ – худший результат в карьере, так как в 2012-м и 2016-м она проигрывала лишь в поединках за бронзу.

34-летняя борчиха в молодости отбыла дисквалификацию за допинг, в приеме которого сильно позже его нахождения, но созналась, а сейчас – особенная спортсменка в плане поддержки режима. 

Именно борчиха, попавшая на тайную инаугурацию Лукашенко, в ноябре 2020-го заявила на совещании в НОК Беларуси, что группа спортсменов планирует обратиться в МОК «о своем несогласии с позицией Свободного объединения спортсменов», которому она отчего-то приписала нигде до того не озвученное и не существовавшее в действительности желание не допустить беларусских спортсменов на ОИ. 

Соответственно, при публикации провластного письма 24 ноября госисточники продолжили называть Марзалюк одним из идейных вдохновителей и инициаторов обращения, хотя, по нашей информации, письмо еще в октябре написал давний друг министра спорта Сергей Ковальчука и главред ведомственной газеты «Спортивная панорама» Владимир Пехтерев, а после оно долго проходило согласование. 

Впрочем, если бы поступил приказ, Марзалюк и сама бы, наверное, что-то написала – в юности она всерьез выбирала между спортивной карьерой и поступлением на факультет журналистики.

Интересно, что Марзалюк не спешила признавать политический характер письма. 
«Это назвали письмом за власть? Почему? Потому что некоторые даже не читали», – написала она у себя в Instagram вскоре после публикации обращения, проставив эмодзи смеха. 

Журналисты Трибуны как раз читали – и нашли ясные маркеры: явно выраженная благодарность в сторону «колоссальной поддержки со стороны белорусского государства» и деятельности НОК Беларуси, который на тот момент возглавлял Александр Лукашенко. 

А еще письмо сразу после обнародования торжественно подписывали в НОК и рассылали по госклубам и федерациям чуть ли не с разнарядкой на подписи – индикатор исчерпывающий.

В последний год Марзалюк не только боролась на турнирах (взяла бронзу на Кубке мира в декабре, проиграла схватку за нее на ЧЕ-2021), но и отстаивала свою позицию поддержки госсстроя. 

Правда, иногда выходило весьма путано – свое подписание прорежимнного письма (не преминув похвалить то, как «много сделано для спорта в стране») борчиха объясняла так: «Это письмо направлено на то, чтобы спортсмены могли показать себя, проявить свою позицию и показать всем людям, что есть не только те спортсмены, которые подписали письмо», – добавив, что таким образом хочет «защитить годы работы» и «отвести спорт от политики». 

Кроме того, Марзалюк пожаловалась, что после этого поступка ей «очень грубые грубости написали». В то, что при подписи за честные выборы на спортсменов оказывается гораздо более сильное и системное давление, Марзалюк не верила – говорила, что два борца в подобных ситуациях «говорили одно, а оказалось, что ситуация немножко другая, и в некрасивом свете выставила себя».

В 2021-м активность вне ковра продолжилась. В марте Марзалюк поставила свою подпись под письмом комиссии спортсменов НОК, где говорилось, что политическая ситуация в стране якобы успокоилась, а атлетов и тренеров будто бы никто не ущемляет из-за политических взглядов (некоторые из участников комиссии этого письма в глаза не видели). 

Чуть позже борчиха выразила уверенность, мол, «большинство спортсменов не хочет демонстрировать свои политические взгляды», потому что «это может повлиять на результат соревнований». А на госпроводах в Токио Марзалюк сказала: «Я всегда с воодушевлением слушаю [государственный] гимн [Беларуси] и обычно плачу. Надеюсь, в этот раз на Олимпийских играх мы много раз услышим гимн. Для нас было сделано все, чего мы хотели».

Что повлияло на Марзалюк – неизвестно, но от прослушивания гимна в свою честь она оказалась очень далеко.
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