Спортивный арбитражный суд отклонил запрос Тимановской на допуск к Олимпиаде
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос легкоатлетки Кристины Тимановской на допуск к Олимпиаде
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси о ее отстранении от участия в Олимпийских играх.
Об этом сообщает пресс-служба выездной панели CAS в Токио.
Тимановская должна была выступать в беге на 100 м и 200 м, но накануне была отстранена от выступлений по решению НОК Беларуси.
Источник: tass.ru
17:28 02/08/2021
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