В автокатастрофе в Германии погиб белорусский тяжелоатлет

Водитель машины, в которой ехал спортсмен, не справился с управлением на автобане.





Сначала машина ударилась об ограждение трассы, а потом в столб, сообщает Еврорадио.













От полученных травм штангист погиб на месте. Водитель и еще два других пассажира получили тяжелые травмы и были госпитализированы на вертолете.





Алексей Мжачик — мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио — 2016. бронзовый призер молодежного чемпионата Европы. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2012 и 2015 годов.



