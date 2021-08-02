Тимановская улетит в Польшу под охраной полиции

«Кристина Тимановская приняла решение остаться в посольстве Польши в Японии, которое охраняет японская полиция. Впоследствии она оттуда проследует на самолет также под охраной японской полиции», – сообщил источник РИА «Новости», попросивший не называть его имя.





Как сообщает ТАСС со ссылкой на NHK, власти Польши приступили к процессу предоставления убежища Тимановской. Как сообщили очевидцы у посольства Польши в Японии, Тимановская вошла в здание дипломатического представительства.





Около посольства Польши в Токио собрались около 50 японских и иностранных журналистов, а также несколько активистов с бело-красно-белыми флагами из числа уроженцев Беларуси, проживающих в Японии. Обстановка у польского дипломатического представительства спокойная, на месте за порядком следят сотрудники столичной полиции.





Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.





Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится »в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.





Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская утром в понедельник прибыла в посольство Польши в Токио.







