НОК Беларуси о ситуации с Тимановской: «Следим за событиями и работаем в тесном контакте с МОК»
В Национальном олимпийском комитете Беларуси прокомментировали ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской по поводу ее прекращения выступлений на Олимпиаде, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на официальный Тelegram-канал НОК Беларуси.
Так, в комитете уточнили, что тренерский штаб национальной команды принял решение о прекращении выступления К. Тимановской на Олимпийских играх в Токио в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.
При этом НОК Беларуси отметил, что продолжает отслеживать сложившуюся ситуацию и тесно сотрудничает с организационным комитетом Игр и Международным олимпийским комитетом.
В НОК подчеркнули, что комитет готов и далее отстаивать и защищать интересы белорусских спортсменов от любых форм дискриминации, если они возникнут, и будет опираться в этом вопросе на Устав и Олимпийскую хартию.
12:55 02/08/2021
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