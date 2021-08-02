Так, в комитете уточнили, что тренерский штаб национальной команды принял решение о прекращении выступления К. Тимановской на Олимпийских играх в Токио в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.





При этом НОК Беларуси отметил, что продолжает отслеживать сложившуюся ситуацию и тесно сотрудничает с организационным комитетом Игр и Международным олимпийским комитетом.





В НОК подчеркнули, что комитет готов и далее отстаивать и защищать интересы белорусских спортсменов от любых форм дискриминации, если они возникнут, и будет опираться в этом вопросе на Устав и Олимпийскую хартию.