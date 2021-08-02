



«На 100% уверен, что Бог на стороне таких людей. Потому что такие люди, как Саша Ивулин, не нарушали закон. Они ничего неправильного не делали. Они не украли, не убили, не лжесвидетельствовали. Они делали свое дело честно.





То, что они оказались там, не их вина. Это вина тех людей, которые их туда отправили. Что посеет человек, то и пожнет. Посеял ложь, пожнешь ложь в своей жизни. Посеял воровство, пожнешь воровство в своей жизни. Поэтому я думаю, что у Саши все будет нормально», – сказал Дулуб.